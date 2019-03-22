الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسحقق نادي أحد لكرة السلة كأس الهيئة العامة للرياضة بعد تغلبه على نظيره الفتح اليوم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة وسط حضور جماهيري كبير بنتيجة 60-50.وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبد الرحمن بن عبد العزيز المسعد نادي أحد بكأس البطولة والميداليات الذهبية، ونادي الفتح بالميداليات الفضية.من جانبه عبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة بمسماها الجديد "كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة".وقدم المسعد شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على رعايته للبطولة واعتماد مسماها الجديد، مثمناً جهود ودعم الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة الاتحاد.وبارك "المسعد" لنادي أحد تحقيق البطولة رقم 47 في تاريخه ونادي الفتح بتحقيقه المركز الثاني وأشاد بأداء الفريقين في المباراة والذي يعكس المستوى المتطور لكرة السلة السعودية.// انتهى //22:37ت م0192