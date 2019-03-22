الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسحقق المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عامًا فوزًا هامًا على نظيره جزر المالديف بستة أهداف دون رد اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2020 في تايلاند، التي جرت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض .ودخل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا المباراة بتشكيل مكون من: حسان التمبكتي، عبد الإله العمري، عبد الرحمن غريب، ناصر العمران، أيمن الخليف، عبد الرحمن اليامي، عبد الله يوسف، عبد الله الحمدان، أيمن الحجيلي، مهند الشنقيطي، محمد الربيعي.وتقدم للأخضر الشاب اللاعب عبد الرحمن اليامي في الدقيقة 25، قبل أن يُضيف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة ، ومع بداية الشوط الثاني تمكن عبد الرحمن غريب من تسجيل الهدف الثالث للأخضر قبل أن يُضيف عبد الله الحمدان الرابع في الدقيقة 66 ، وفي الدقيقة 73 سجل عبد الله الحمدان الهدف الثالث له والخامس للأخضر الشاب، وسجل أيمن الخليف السادس في الدقيقة 78.وتضم مجموعة "الأخضر" كل من الإمارات ولبنان بالإضافة إلى جزر المالديف، وتقام خلال الفترة من 22 وحتى 26 من شهر مارس الحالي، وتستضيف الرياض مباريات المجموعة.// انتهى //22:44ت م0193