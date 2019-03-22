الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسعادت اليوم الجمعة بعثة الأولمبياد الخاص السعودي إلى أرض الوطن قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد المشاركة في دورة الألعاب العالمية 2019 التي احتضنتها أبوظبي ودبي خلال الفترة من 14 وحتى 21 (مارس) الجاري، حيث غادرت مطار أبوظبي الدولي على متن ثلاثة دفعات إلى الرياض وجدة والدمام .واستقبل البعثة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض استقبلتهم صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير رئيس الاتحاد السعودي الأولمبياد الخاص، وفي مطار الملك فهد الدولي بالدمام وكيل الهيئة للشؤون الرياضة عبدالرحمن السحيباني .وحققت المنتخبات السعودية المشاركة إنجازًا تاريخيًا بحصولهم على 40 ميدالية متنوعة في المنافسات التي شهدت مشاركة أكثر من 7,500 رياضي من 192 دولة للمنافسة.وشاركت السعودية بفريق ضم 50 رياضياً يعد الأكبر في تاريخ مشاركة المملكة في هذا الحدث، حيث أثمرت المشاركة عن تحقيق 18 ميدالية ذهبية، و9 ميداليات فضية، و13 ميدالية برونزية، الأمر الذي يعد أكبر إنجاز في تاريخ مشاركات المملكة في الأولمبياد الخاص .وحققت الفرق السعودية سبع ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية في ألعاب القوى، فيما حقق فريق كرة السلة الموحد للسيدات الميدالية الذهبية وتوج بلقب البطولة دون خسارة، وحقق فريق كرة السلة الموحد للرجال الميدالية الفضية .ونال الفريق ثلاث ميداليات ذهبية وثلاث ميداليات فضية وأربع ميداليات برونزية في منافسات البوتشي ، بالإضافة إلى ميدالية فضية وميدالية برونزية في البولينغ .وحقق الفريق ثلاث ميداليات ذهبية، وميدالية فضية وميدالية برونزية في رفع الأثقال، وميدالية ذهبية في التزلج ، ونال الفريق ذهبيتان وفضية وثلاث برونزيات في السباحة، بالإضافة إلى ذهبية وفضية في تنس الطاولة، وبرونزية في الترايثلون.// انتهى //22:55ت م0194