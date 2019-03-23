الدرب 15 رجب ١٤٤٠هـ الموافق 22 مارس ٢٠١٨م واس

شارك محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني مساء اليوم، في تنفيذ مبادرة رياضة المشي التي نظّمها مكتب التعليم بالدرب التابع لإدارة تعليم محافظة صبيا تحت شعار " الدرب تمشي" ، وذلك بممشى شارع الفن بالمحافظة.

وأعرب القحطاني، عن سعادته بالمشاركة في مبادرة “الدرب تمشي ” والتي تهدف إلى تشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة وإبراز دورها الإيجابي على الصحة البدنية، مقدمًا شكره لمنسوبي مكتب التعليم بالدرب ، على جهودهم المبذولة في إنجاح وتنظيم هذه المبادرة التي تهدف إلى التوعية والتعريف بأهمية رياضة المشي.

من جانبه بين مدير مكتب التعليم بالدرب جابر المجرشي أن المبادرة نفذت بمشاركة أكثر من 100 مشارك من الرجال والنساء بمختلف المراحل العمرية ،وحظيت بمساندة وتعاون الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة.

فيما أكد المدير التنفيذي للمبادرة موسى طواشي أن المبادرة تعد رسالة هامة للمجتمع لتعريفهم بأهمية الرياضة ووجوب ممارستها ، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع.

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