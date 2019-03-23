جدة 15 رجب 1440هـ الموافق 22 مارس 2019م واسنيابة عن معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، قام مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، بتسليم كأس وزارة الإعلام في الحفل التاسع عشر لموسم عام 1440هـ، بحضور أعضاء النادي وملاك الخيل وذلك بمضمار الفروسية بطريق عسفان.وتكون الحفل من خمسة أشواط جاءت نتائجه على النحو التالي:الشوط الأول لخيل الإنتاج لم تربح، عمر 4 سنوات وأكثر، المسافة 1400م، على جائزة وزارة الإعلام، وفاز بهذا الشوط الفرس "اشمخي" للمالك بسام سعد الاحمدي.الشوط الثاني لخيل الإنتاج ربحت، من 1 ـ 3 سباقات، عمر 4 سنوات وأكثر، المسافة 1400م، على جائزة وزارة الإعلام، وفاز بهذا الشوط الفرس "سالينا" لإسطبل المنتهى.الشوط الثالث لخيل عربي مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1400م، على درع تكريم المالك، وفاز بهذا الشوط الجواد "النيزك" للمالك عبدالله منيش عاتق الحلافي.الشوط الرابع لخيل مستورد مفتوح، عمر 3 سنوات وأكثر، المسافة 1600م، على جائزة وزارة الإعلام، وفاز بهذا الشوط الجواد "ستاي ان دكسي" لأبناء هلال بن حسين السلمي.الشوط الخامس لخيل الانتاج مفتوح، عمر 4 سنوات وأكثر، المسافة 1600م، على كأس وجائزة وزارة الإعلام، وفاز بهذا الشوط الجواد "الابرق" لإسطبل المنتهى.وفي نهاية الحفل، سلم مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة الجوائز للفائزين، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //00:57ت م0210