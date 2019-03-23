القاهرة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسدانت مصر حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوتريخت الهولندية يوم الاثنين الماضي والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة آخرين.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم، وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب هولندا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله.وشدّد البيان على أن مثل تلك الأعمال البغيضة تؤكد الرؤية المصرية حول ضرورة تضافُر جهود المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة.// انتهى //01:03ت م0212