الأمم المتحدة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسدعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، المجتمع الدولي إلى تقاسم المسؤولية مع البلدان المستضيفة للاجئين السوريين، معربًا عن امتنانه للبنان لاستضافته اللاجئين القادمين من سوريا.وبعد لقائه المسؤولين السوريين في سوريا، وصل بيدرسون إلى لبنان حيث التقى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقام اليوم بزيارة لاجئين سوريين في جبل لبنان، مشيرًا إلى المناقشات المهمة التي أجراها مع القادة في لبنان، التي أكد خلالها عزم الأمم المتحدة على دفع عملية السلام في سوريا قدمًا.وقال بيدرسون "زرت مخيمًا للاجئين السوريين في جبل لبنان، ولمست معاناتهم واطلعت على الجهود الكبيرة التي تبذلها مفوضية اللاجئين وغيرها من المنظمات الإنسانية لمساعدتهم، والمسؤولية الإنسانية المشتركة تقتضي مساعدة البلدان والمجتمعات المستضيفة للاجئين"، مشيراً إلى تطلع اللاجئين السوريين إلى عودتهم إلى بلادهم بشكل آمن.وأكد على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين طوعية وآمنة وكريمة ومبنية على دراية، وقال " المهم الآن بناء الثقة وإزالة المعوقات، وهناك حاجة إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وتعزيز الوجود الأممي في سوريا"، مؤكداً التزامه بالعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي يوفر مستقبلًا آمنا لكل السوريين.// انتهى //01:11ت م0213