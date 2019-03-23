الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسشهد معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 اليوم، توقيع عدد من المؤلفين لإصداراتهم على منصات المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبلغ عدد المؤلفين 14 مؤلفًا، فيما بلغ عدد المؤلفات 13 مؤلفة، تنوعت إصداراتهم ما بين الروايات والقصص والكتب المتنوعة.وأوضح المؤلف متعب بن سعد الغامدي أن كتابه " هواية مغترب " عبارة عن ديوان شعر يشتمل على عدة قصائد نبطية, مشيراً إلى أنه إصداره الأول .من جهته بين المؤلف غيث الشايع أن كتابه الذي يحمل عنوان " الباب المردوم " هو إصداره الأول وهي رواية من عدة فصول تحكي قصصاً عن الغربة.فيما شهدت المنصة الأولى توقيع المؤلفة منيرة سالم الأكلبي إصدارها الأول بعنوان " لك وحدك ", مشيرة إلى أن كتابها عبارة عن خواطر متفرقة, كما وقعت المؤلفة وعد الشمري كتابها تحت عنوان " ولدت من عدم .// انتهى//01:15ت م0214