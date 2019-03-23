لندن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسفاز منتخب إنكلترا على نظيره التشيكي بخمسة أهداف لصفر اليوم على أرضية ملعب ويمبلي، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم.و في الشوط الأول، تقدم المنتخب الإنجليزي بعد تمريرة بينية في ظهر الدفاع لقائده هاري كاين إلى لاعب بوروسيا دورتموند الألماني جايدون سانشو الذي لعبها عرضية تابعها رحيم سترلينغ بسهولة، ليختم هجمة من 25 تمريرة.و في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حصلت إنكلترا على ركلة جزاء ترجمها كاين إلى هدف ثان ، رافعًا رصيده إلى 21 هدفًا في 36 مباراة دولية.وفي الشوط الثاني، تابع سترلينغ تألقه فسجل هدفه الثاني في الدقيقة الثانية والستين، ثم أضاف الثالث الشخصي و الرابع لفريقه بعد مجهود من روس باركلي الذي دخل بدلاً من المصاب اريك داير .و في الدقائق الأخيرة حصلت إنكلترا على الهدف الخامس عبر المدافع توماش كالاس الذي سجل في مرمى فريقه.و في نفس المجموعة، ظلت بلغاريا متأخرة أمام منتخب مونتنيغرو حتى الدقيقة 82 عندما عادل لها تودور نيديليف من ركلة جزاء.// انتهى //02:08ت م0215