الرياض 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 مشهد مسرح معرض الرياض الدولي للكتاب، 2019، اليوم ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، أمسية حية عن فن "الفجري"، الذي اشتهرت به مملكة البحرين تاريخياً.و قدم الباحث في موسيقى التراث البحرينية خالد بن حربان مع فرقة "ابن دواس" عرضاً فلكلورياً تشكل فيه لوحات غنائية، تبرز هذا اللون الذي تميزت به مملكة البحرين.كما تناول ابن حربان خلال الأمسية تاريخ " الفجري" و أصوله و أقسامه و أساطيره، مشيراً إلى أن فن الفجري له روافد خمسة هي": بحري، عدساني، حدادي، مخولفي، و حساوي.وتطرق كذلك إلى غناء السمر و مواويل الغواصين و البحارة و أهازيجهم، التي ينشدونها على ظهر المركب لتمنح قلوبهم البهجة و الفرح، و تعينهم أثناء رحلتهم التي قد تستغرق أربعة أشهر.ولاقت " فرقة ابن دواس" استحسان الجمهور الذين تفاعلوا مع اللوحات الفلكلورية التي قدمتها الفرقة.// انتهى //02:50ت م0216