سياسي / المستشارة الألمانية تجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
برلين 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم اتصالاً هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
و قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت:" إن المكالمة دارت حول تبادل الآراء بشأن موضوعات دولية تتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) و أوكرانيا و قضايا التجارة".
و أضاف زايبرت أن الحديث تناول أيضًا مسائل عسكرية و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و اللقاءات القريبة بين الجانبين".
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03:29ت م
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