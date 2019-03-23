برلين 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسأجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم اتصالاً هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.و قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت:" إن المكالمة دارت حول تبادل الآراء بشأن موضوعات دولية تتعلق بحلف شمال الأطلسي (الناتو) و أوكرانيا و قضايا التجارة".و أضاف زايبرت أن الحديث تناول أيضًا مسائل عسكرية و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و اللقاءات القريبة بين الجانبين".// انتهى //03:29ت م0218