عام / مخاوف دولية من تفشي الأمراض بين الناجين من إعصار إيداي في جنوب القارة الأفريقية
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
نيويورك 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف ) هنرييتا فور": إن الوضع على الأرض في مدينة بيرا بموزمبيق حرج بسبب عدم وجود تيار كهربي و لا إمدادات مياه الأمر الذي أدى لوجود حالات إصابة بالكوليرا، وزاد من مخاطر تفشي الأمراض المميتة بين مئات الآلاف من السكان الذي يتدافعون للحصول على المأوى و الغذاء و الماء بعد فيضانات كارثية في جنوب القارة الأفريقية".
وأضافت أن مئات الآلاف من الأطفال يحتاجون لمساعدة فورية، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص تضرروا من الإعصار إيداي.
و أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان ظهور حالات إصابة بالكوليرا في بيرا إضافة إلى زيادة في أعداد المصابين بالملاريا بين العالقين بسبب الفيضانات.
و تسبب الإعصار إيداي حتى الآن في مقتل 242 شخصًا في موزمبيق و 259 في زيمبابوي، كما أدت الأمطار الغزيرة قبل وصول الإعصار في مصرع 56 شخصًا في ملاوي.
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