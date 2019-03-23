نيويورك 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف ) هنرييتا فور": إن الوضع على الأرض في مدينة بيرا بموزمبيق حرج بسبب عدم وجود تيار كهربي و لا إمدادات مياه الأمر الذي أدى لوجود حالات إصابة بالكوليرا، وزاد من مخاطر تفشي الأمراض المميتة بين مئات الآلاف من السكان الذي يتدافعون للحصول على المأوى و الغذاء و الماء بعد فيضانات كارثية في جنوب القارة الأفريقية".وأضافت أن مئات الآلاف من الأطفال يحتاجون لمساعدة فورية، مشيرة إلى أن ما يقدر بنحو 1.7 مليون شخص تضرروا من الإعصار إيداي.و أكد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بيان ظهور حالات إصابة بالكوليرا في بيرا إضافة إلى زيادة في أعداد المصابين بالملاريا بين العالقين بسبب الفيضانات.و تسبب الإعصار إيداي حتى الآن في مقتل 242 شخصًا في موزمبيق و 259 في زيمبابوي، كما أدت الأمطار الغزيرة قبل وصول الإعصار في مصرع 56 شخصًا في ملاوي.// انتهى //04:18ت م0219