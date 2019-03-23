بكين 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسلقي 26 شخصًا مصرعهم إثر اشتعال النيران في حافلة سياحية بإقليم هونان جنوب الصين اليوم.و ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلاً عن السلطات المحلية أن الحادث أسفر عن إصابة 28 شخصًا آخرين، خمسة منهم في حالة خطيرة. وقد تم نقلهم جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.واشتعلت النيران فجأة في الحافلة القادمة من إقليم هينان المجاور مساء الجمعة على طريق سريع في مدينة تشنغدو، شمال غرب إقليم هونان.و كانت الحافلة تقل 56 شخصًا، 53 راكبًا وسائقين و مرشد سياحي. واعتقلت السلطات السائقين وبدأت تحقيقًا في أسباب الحادث.// انتهى //04:33ت م0220