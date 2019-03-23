واشنطن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واسقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن لبنان يحتاج إلى شجاعة لمواجهة إرهاب وتهديد و إجرام حزب الله ووقف مخاطره على الدولة و الشعب، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على إيران دون هوادة.و أضاف وزير الخارجية بومبيو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت أن حزب الله يتحدى الحكومة و الدولة اللبنانية ويعرض أمن الشعب اللبناني للخطر.و تابع الوزير الأمريكي :" حزب الله يتصرف بأوامر من النظام الإيراني، وأن لبنان و شعبه يواجهان معضلة سياسية لأن الحزب يفرض مستقبلاً لا يستحقه البلد".و تطرق الوزير بومبيو لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان معربًا عن دعمه عودتهم لبلادهم بطريقة طوعية وآمنة.// انتهى //04:44ت م0221