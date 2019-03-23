سياسي / وزير الخارجية الأمريكي : حزب الله يتصرف بأوامر من النظام الإيراني
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
واشنطن 15 رجب 1440 هـ الموافق 22 مارس 2019 م واس
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن لبنان يحتاج إلى شجاعة لمواجهة إرهاب وتهديد و إجرام حزب الله ووقف مخاطره على الدولة و الشعب، مشددًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على إيران دون هوادة.
و أضاف وزير الخارجية بومبيو في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت أن حزب الله يتحدى الحكومة و الدولة اللبنانية ويعرض أمن الشعب اللبناني للخطر.
و تابع الوزير الأمريكي :" حزب الله يتصرف بأوامر من النظام الإيراني، وأن لبنان و شعبه يواجهان معضلة سياسية لأن الحزب يفرض مستقبلاً لا يستحقه البلد".
و تطرق الوزير بومبيو لمشكلة اللاجئين السوريين في لبنان معربًا عن دعمه عودتهم لبلادهم بطريقة طوعية وآمنة.
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