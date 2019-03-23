الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. اليومالقيادة تعزي رئيس العراق في وفيات غرق عبارة نهر دجلةخادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطنيخالد الفيصل يدشن أعمال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي.. اليومأمير الرياض يفتتح مؤتمر "الأرشيفات العربية".. غداًأمير حائل يدشن ويضع الأساس لمشروعات تنموية في بقعاء بـ 327 مليون ريالإمام الحرم المكي: خطابات العنف والتحريض تعد من صور الإرهاب والتطرفإمام المسجد النبوي: الأمن أهم مقومات حياة الإنسان.. والفوضى لا تحقق إلا الفتن والبلاءإقامة صلاة الغائب في الحرمين على شهداء الهجوم الإرهابي بنيوزيلنداسفارة المملكة بالأردن تقيم ورشة عمل للدعوة إلى التسامح والاعتدالد. الربيعة: المملكة ساعدت الدول المحتاجة عبر برامج نوعيةحملة للتبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبيالعثيمين ينوه بموقف المملكة تجاه مذبحة المسجدينمفتي الديار الهندية ينوه بدور المملكة لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستاننيوزيلندا: الآذان يصدح لوحدة الإنسانيةالعالم الإسلامي يطالب باعتبار الإسلاموفوبيا شكلاً عنصرياًرد عربي ودولي على ترمب: الجولان سورية// يتبع //06:01ت م0003