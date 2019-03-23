عام / الصحف السعودية
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.. اليوم
القيادة تعزي رئيس العراق في وفيات غرق عبارة نهر دجلة
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني
خالد الفيصل يدشن أعمال منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي.. اليوم
أمير الرياض يفتتح مؤتمر "الأرشيفات العربية".. غداً
أمير حائل يدشن ويضع الأساس لمشروعات تنموية في بقعاء بـ 327 مليون ريال
إمام الحرم المكي: خطابات العنف والتحريض تعد من صور الإرهاب والتطرف
إمام المسجد النبوي: الأمن أهم مقومات حياة الإنسان.. والفوضى لا تحقق إلا الفتن والبلاء
إقامة صلاة الغائب في الحرمين على شهداء الهجوم الإرهابي بنيوزيلندا
سفارة المملكة بالأردن تقيم ورشة عمل للدعوة إلى التسامح والاعتدال
د. الربيعة: المملكة ساعدت الدول المحتاجة عبر برامج نوعية
حملة للتبرع بالدم لأبطالنا في الحد الجنوبي
العثيمين ينوه بموقف المملكة تجاه مذبحة المسجدين
مفتي الديار الهندية ينوه بدور المملكة لنزع فتيل التوتر بين الهند وباكستان
نيوزيلندا: الآذان يصدح لوحدة الإنسانية
العالم الإسلامي يطالب باعتبار الإسلاموفوبيا شكلاً عنصرياً
رد عربي ودولي على ترمب: الجولان سورية
// يتبع //
06:01ت م
0003