عام / ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مصنع المبيدات في الصين إلى 62 قتيلاً
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
بكين 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في مصنع مبيدات بشرق الصين إلى 62 قتيلاً.
و ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 28 شخصًا مايزالون في عداد المفقودين و 34 آخرين في حالة حرجة، و 60 شخصًا في حالة خطيرة.
و قال مسؤولون في مدينة يانتشنج إن 640 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار و يتلقون العلاج في المستشفيات.
و وقع الانفجار يوم الخميس الماضي في مصنع "تيانجياي كميكال كامباني" للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصًا.
و طالب الرئيس الصيني شي جين بينج و رئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار و باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.
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