بكين 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في مصنع مبيدات بشرق الصين إلى 62 قتيلاً.و ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن 28 شخصًا مايزالون في عداد المفقودين و 34 آخرين في حالة حرجة، و 60 شخصًا في حالة خطيرة.و قال مسؤولون في مدينة يانتشنج إن 640 شخصًا أصيبوا جراء الانفجار و يتلقون العلاج في المستشفيات.و وقع الانفجار يوم الخميس الماضي في مصنع "تيانجياي كميكال كامباني" للمبيدات الحشرية في يانتشنج، ويعمل به 195 شخصًا.و طالب الرئيس الصيني شي جين بينج و رئيس الوزراء لي كه تشيانج بفتح تحقيق في الانفجار و باتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لتجنب الحوادث التي تقع في المنشآت الصناعية.// انتهى //06:34ت م0006