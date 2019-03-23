روما 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس نظيره الصيني شي جين بينغ في العاصمة الإيطالية روما.و بحث الجانبان تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في المجال التجاري و مجمل الأوضاع على الساحة الدولية.وقال الرئيس الإيطالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني عقب اللقاء, إن المحادثات توجت بالاتفاق على تعزيز التعاون الثنائي من خلال إبرام عدة اتفاقيات في المجال التجاري، موضحًا أن مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها بين البلدين ستنعكس إيجابًا على الشركات الإيطالية و الصينية كذلك، مضيفًا أن التعاون بين روما وبكين لن يقتصر على الجانب التجاري فقط بل سيشمل مجالات أخرى وسيتم طرح أفكار جديدة.و أعلن ماتاريلا أن "2020 ستكون سنة الثقافة والسياحة بالنسبة لإيطاليا و الصين".وأفاد الرئيس الصيني من جانبه أن بكين و روما قوتان مهمتان في العالم لإحلال السلام و تعزيز التنمية، واصفًا المباحثات التي أجراها مع نظيره الإيطالي بالمثمرة.// انتهى //07:30ت م0007