طرابلس 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم ،على الحراك المحلي والإقليمي والدولي من أجل عقد الملتقى الليبي الجامع من أجل إنهاء الإنقسام السياسى وتوحيد مؤسسات الدولة ، داعية كافة الأطراف إلى ضرورة العمل إلى إنجاع الملتقى من أجل الوطن، كما دعت البعثة الأممية إلى ضرورة إزالة الغموض الذى يساور البعض حول الموضوعات التي سيناقشها الملتقى.وبينت الصحف المظاهرات الحاشدة في ساحات مدينة بنغازى المؤيدة للقيادة العامة للجيش ، ورفضها المؤتمر الجامع.وتطرقت إلى بيان عدد من أعضاء مجلس النواب ، وتأكيدهم التزامهم المشروط للتعامل مع أي توصيات تصدر عن الملتقى الجامع حال انعقاده، وألّا تعارض مخرجات الملتقى الإعلان الدستوري وتعديلاته الأحد عشر والاتفاق السياسي المعدل المضمّن في الاتفاق السياسي.وعرجت الصحف على تحذير السفارة الأمريكية لدى ليبيا والعاملة في تونس رعايها في طرابلس من هجوم إرهابي وشيك قد يستهدف العاصمة .// انتهى //08:54ت م0008