ياوندي 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في مكتبه بالسفارة اليوم، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة و الإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي ، الذي يزور الكاميرون حالياً لرعاية الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم للاجئي أفريقيا الوسطى.وجرى خلال اللقاء استعراض ما تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ، وجهود وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة و الإرشاد.حضر اللقاء مدير مركز خادم الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.// انتهى //09:53ت م0010