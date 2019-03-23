عام / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكاميرون يلتقي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة و الإرشاد
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
ياوندي 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون محمد بن سليمان المسهر في مكتبه بالسفارة اليوم، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة و الإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي ، الذي يزور الكاميرون حالياً لرعاية الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم للاجئي أفريقيا الوسطى.
وجرى خلال اللقاء استعراض ما تقوم به المملكة العربية السعودية في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين ، وجهود وزارة الشؤون الإسلامية في مجال الدعوة و الإرشاد.
حضر اللقاء مدير مركز خادم الشريفين الإسلامي في ياوندي الشيخ عنتر بن محمد الحازمي.
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