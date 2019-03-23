القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسسلطت الصحف المصرية الصادرة اليوم الضوء على مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشباب العربي والإفريقي بالعمل بعزم لتحقيق أحلامهم وأن يجعلوا أوطانهم والعالم أجمع أكثر سلامًا.ونشرت تأكيد مصر موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضا عربية محتلة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وضرورة احترام المجتمع الدولي لمقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة من حيث عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.وأشارت صحف السبت، إلى الرفض العربي والدولي لاعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسيادة الكاملة لإسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة 62 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مشاركاتهم في الاحتجاجات الأسبوعية على الحدود بين غزة وإسرائيل.وأبرزت في الوقت ذاته، تنديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باستخدام إسرائيل المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوم المفرطة في مواجهة المحتجين المدنيين في قطاع غزة.ونقلت الصحف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله، إنه تمت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا بنسبة 100% ولم يعد له أي وجود على الأرض.// انتهى //10:13ت م0012