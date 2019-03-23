هلمند 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسقُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من عشرة آخرين في انفجار وقع اليوم في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.وذكرت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية نقلاً عن شهود عيان قولهم إن الانفجار وقع في استاد في مدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند ، مشيرة إلى أن العشرات أصيبوا في الانفجار وأن معظمهم من مسؤولي الأمن والمسؤولين المحليين.// انتهى //10:23ت م0014