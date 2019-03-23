بيروت 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الضوء على وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في سياق جولة له إلى المنطقة، وما تضمنته من لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.فلسطينيا ركزت الصحف على تصاعد الحراك الفلسطيني سياسيًا وميدانيًا في ظل تعنت إسرائيلي بإيذاء الفلسطينيين، وهو ما أدانه مجلس حقوق الإنسان مؤكدا استخدام الاحتلال الإسرائيلي للقوّة المميتة تجاه الفلسطينيين.وأخبرت صحف السبت عن احتشاد الآلاف من الجزائريين أمس للمطالبة بالتنحي الفوري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يكافح ليستمر على الساحة السياسية في وجه الاحتجاجات وتخلّي عدد كبير من حلفائه عنه.واهتمت بردود الفعل العربية والدولية المناوئة والرافضة لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تحضير وثيقة للإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السوري المحتل.ولفتت الصحف النظر إلى رفع الأذان في مختلف أرجاء نيوزيلندا أمس، في إجراء استثنائي، أعقبه الوقوف دقيقتي صمت، في ذكرى مرور أسبوع على وفاة العشرات في مذبحة نفذها متطرف يميني في مسجدين.// انتهى //10:29ت م0015