ياوندي 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس

أقام مركز خادم الحرمين الشريفين الإسلامي، في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الليلة الماضية ، الحفل الختامي لمسابقة القرآن الكريم للاجئي إفريقيا الوسطى، برعاية وكيل وزارة الشؤون الإسلامية المساعد للدعوة والإرشاد، الشيخ عواد بن سبتي العنزي، بحضور معالي وزير المالية المفوض الكاميروني، يعقوب عبدالله، ومعالي وزير الأعمال والإشغال العامة عيسى شاروما، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الكاميرون، محمد بن سليمان المسهر، ومدير المركز، الشيخ عنتر بن محمد الحازمي إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب لدى الكاميرون.

وقال السفير المسهر في كلمة له بهذه المناسبة "إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها، تهتم برعاية مسابقات القرآن الكريم، وتسخر الإمكانيات البشرية والمادية كافة خدمةً لحفظة القرآن الكريم".

وأكد أن المملكة تحرص من خلال هذه المسابقات على فهم الدين الإسلامي الصحيح، والتمسك بما جاء في كتاب الله، ونشر مفهوم الوسطية والاعتدال في الدين.

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على الفائزين.

يذكر أن هذه المسابقة، مخصصة للاجئي إفريقيا الوسطى شرق الكاميرون.

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10:49ت م

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