الجزائر 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بخروج ملايين الجزائريين أمس في مسيرات سلمية لخامس جمعة على التوالي، شملت أغلب محافظات الجزائر رفضا لتمديد الفترة الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.وأبرزت صحف السبت، الرفض العربي والدولي لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول إلحاق مرتفعات الجولان السورية المحتلة بالسيادة الكاملة لإسرائيل.وسلطت الضوء على رفع الأذان في مختلف أرجاء نيوزيلندا أمس، أعقبه أداء صلاة الجمعة، بمناسبة مرور أسبوع على مذبحة ضد المسلمين في مسجدين بمدينة كرايس تشيرش، نفذها متطرف يميني.كما لفتت الانتباه إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، للتأكيد على حرمة دور العبادة، مؤكدا أن الإسلام دين رحمة ومحبة وسلام.// انتهى //11:23ت م0017