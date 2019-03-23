عمّان 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تعزية العاهل الأردني عبدالله الثاني، لرئيس العراقي برهم صالح، ولرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بحادثة غرق العبّارة في نهر دجلة التي وقعت الخميس وأودت بحياة العشرات.واهتمت بتأكيد الحكومة الأردنية على موقف الأردن الثابت بأن الجولان أرض سورية محتلة وفقاً لجميع قرارات الشرعية الدولية التي تنص بشكل واضح وصريح على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.وسلطت الضوء على استشهاد مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابه العشرات بجروح مختلفة، خلال قمع المشاركين في مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.ونشرت إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن تحرير الأراضي السورية بالكامل من عصابة داعش الإرهابية.// انتهى //11:39ت م0018