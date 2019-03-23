تونس 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن المحلي للبلاد ،مشيرة إلى التحضيرات التي تجريها تونس حالياً من أجل استضافة القمة العربية أواخر الشهر الجاري.وأشارت الصحف في شأن اخر إلى إعلان وزارة الداخلية التونسية تفكيك خلية إرهابية بالعاصمة تونس كانت تخطط لعمليات نوعية.وتناولت دولياً إدانة جامعة الدول العربية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل مؤكدين أنها أرض سورية محتلة من قبل الكيان الصهيوني.وتحدثت صحف تونس عن خروج مئات آلاف الجزائريين في مظاهرات للجمعة الخامسة على التوالي من أجل المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تنتهي ولايته الرابعة في 28 أبريل المقبل.وكتبت عن ارتفاع ضحايا العبارة العراقية التي انقلبت في نهر دجلة إلى 103 قتلى فضلاً عن قرابة 50 مفقوداً ، وسط دعوات لمحاسبة المسؤولين عن كارثة غرق العبارة.وألقت الضوء على إعلان الجيش الموريتاني تدمير 3 آليات تابعة لمنظمات إرهابية تنشط في منطقة الساحل الأفريقي .// انتهى //11:44ت م0019