السيح 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس‏شرعت بلدية الخرج في تنفيذ مشروع ممشى حي غرناطة بمدينة السيح، الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وذلك ضمن عدد من المشروعات التنموية بالمدينة.‏وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد الذي يعد أطول ممر مشاة بمدينة السيح بطول 5 كلم، تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذي لحركة المركبات، وزُوّد بمجموعة من الخدمات كدورات المياه وأكشاك المبيعات وأماكن للجلوس وشاشات لعرض بعض البرامج التوعوية.يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية المشروعات التجميلية وتحسين المنظور البصري للطرق والشوارع والميادين العامة، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة، وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، تماشياً مع برنامج تحسين نمط الحياة المنبثق من رؤية المملكة 2030 بهدف تحسين جودة الحياة في المدن وتحسين المشهد الحضري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق البلدية.// انتهى //12:15ت م0021