إسلام آباد 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم احتفال باكستان بذكرى يومها الوطني وتنظيم القوات المسلحة الباكستانية عرضاً عسكرياً في إسلام آباد بمشاركة شخصيات ووفود وفرق عسكرية من الدول الصديقة.واهتمت بإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.وأشادت صحف باكستان بحكمة رئيسة وزراء نيوزيلندا في تعاملها مع مجزرة المسجدين والتضامن الذي أبدته تجاه المسلمين لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا.كما اهتمت بزيارة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد إلى باكستان لتعزيز العلاقات الثنائية والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مختلف المجالات.وأخبرت عن عزم ماليزيا على ضخ استثمارات كبيرة في باكستان ودخول الشركات الماليزية في مشاريع مشتركة مع الشركات الباكستانية.وأشارت إلى اتفاق باكستان وأذربيجان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال الدفاع.أمنياً أخبرت عن نجاة أحد كبار علماء باكستان من محاولة اغتيال في مدينة كراتشي أدت إلى مقتل اثنين من مرافقيه.// انتهى //12:17ت م0022