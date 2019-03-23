الخرطوم 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، مشاركة الخرطوم في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الهجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، ومكافحة الكراهية والتعصب ضد المسلمين.وعرجت الصحف على تصعيد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، أمس ،خروقاتهم النارية للهدنة في مدينة ومحافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى إدانة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس ، استخدام الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة في مواجهة المحتجين المدنيين في قطاع غزة.ونقلت صحف السودان عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أمس قوله، إن الاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه من هضبة الجولان رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة.// انتهى //12:28ت م0024