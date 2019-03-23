الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسوصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت اليوم إلى الرياض، وذلك لحضور حفل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق - ، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية. ‏// انتهى //13:23ت م0035