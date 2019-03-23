أبها 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالفرشة أمس، ندوة علمية بعنوان "آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على المسلمين"، وذلك ضمن المبادرة الأولى الخاصة بالمنطلقات والأبعاد الشرعية وجهود المملكة العربية السعودية في نصرة قضايا الأمة، وذلك في جامع بندر آل إبراهيم بالفرشة.وتناولت الندوة عددًا من الأحكام الشرعية التي تنبذ التطرف وتهديد أمن الشعوب واستقرارها.تأتي الندوة ضمن المبادرة الأولى الخاصة بالمنطلقات والأبعاد الشرعية وجهود المملكة في نصرة قضايا الأمة وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب وترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، وحماية الناس من الأفكار الضالة من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة، التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //13:34ت م0036