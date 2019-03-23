مأرب 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسقدم 180 يتيماً ويتيمة هدايا رمزية لأمهاتهم في محافظة مأرب اليوم، وذلك ضمن أنشطة مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن.واستهدفت الفعالية الأيتام المستفيدين من المشروع في محافظات مأرب والبيضاء وصنعاء.وقالت مديرة المشروع إيمان الزبيري: إن هذه الفعالية تأتي احتفاء بالأم لمكانتها الاجتماعية وما تمثله من رمزية في كل أسرة ومجتمع.وأضافت: إننا نهدف من تكريم الأمهات إلى غرس قيمة البر وإعظام مكانة الأم في قلوب الأطفال، كواحدة من الفضائل التي حث عليها الدين الحنيف.يذكر أن مشروع "لست وحدك" لحماية أسر الأيتام في اليمن، يستهدف محافظات مأرب والبيضاء وصنعاء والجوف، والساحل الغربي، ويستهدف 420 يتيما ويتيمة، من خلال تقديم الحماية وتأمين الغذاء والإيواء والصحة، إلى جانب التعليم.// انتهى //13:36ت م0037