رام الله 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد فلسطينيين وعشرات الإصابات خلال استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، خلال قمع المشاركين في مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية ،أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات،أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى ومن خلال قراراتها المتعلقة بالقدس والجولان والاستيطان واللاجئين وإسقاط مبدأ الدولتين، إلى إحداث تغيير جذري في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، ومخالفات فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بغالبية الاصوات، القرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين، وتحت البندين الــ(7) والـ(2) لأجندة مجلس حقوق الإنسان، الذي يختتم أعمال دورته الـ40، في جنيف السويسرية.وأوردت صحف فلسطين خبر تأكيدات الرئاسة الفلسطينية على أن شرعية القدس والجولان يحددها الشعب الفلسطيني والشعب السوري،وأن أية قرارات تتخذها الادارة الأمريكية مخالفة للقانون والشرعية الدولية لا قيمة لها، ولن تعطي الشرعية للاحتلال الإسرائيلي وستبقى حبراً على ورق.// انتهى //13:38ت م0038