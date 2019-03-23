حضرموت 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسافتتح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جناحًا خاصًا بمعيلات الأسر اللاتي تخرجن من برامج تدريبية مهنية في ساحل حضرموت.وستقوم بعض المعيلات على مدى ثلاثة أيام بعرض منتجاتهن في الجناح الذي يضم أربع خيام، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع المكلا.وأوضح المدير التنفيذي لائتلاف الخير فهمي منصور أن المعرض يُعد إحدى الآليات المهمة لعرض منتجات مشاريع المرأة المعيلة، مؤكداً حرص مشروع تحسين سبل العيش على النهوض بالمعيلات في جميع المجالات، وإيجاد آفاق جديدة للمتدربات المعيلات بما يساعدهن على إيجاد فرص للتمكين الاجتماعي والاقتصادي، مبيناً أن ذلك يتم عن طريق تدريبهن على العديد من المهن بأحدث الأساليب العلمية وعلى أيدي مدربين محترفين، وبما يضمن تأهيل المتدربات لسوق العمل وتدريبهن على مبادئ ريادة الأعمال وكيفية بدء مشروعاتهن الصغيرة وتوفير عوامل النجاح لها وتسويق منتجاتها، ومن ثم يستطعن إيجاد مصدر دخل مستقل فيما يعد خطوة مهمة نحو تمكينهن اقتصاديًا واجتماعيًا.وأشارت ضابط قطاع التدريب والتأهيل في مشروع تحسين سبل العيش باليمن أسماء الشقري إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة تبنى تنفيذ مشروع تدريب وتأهيل الشباب في عدد من المحافظات اليمنية والذي هدف إلى تمكين الشباب وبناء قدراتهم الخاصة ومساعدتهم على تحسين دخلهم.// انتهى //13:46ت م0040