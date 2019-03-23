جدة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساختتمت فعاليات الدورة الثامنة والعشرون لفعاليات "معرض البناء والديكور السعودي 2019" أمس بجدة، الذي استمر على مدار أربعة أيام, بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية.واشتمل المعرض على حزمة شاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات والحلول العملية المرتبطة ببناء المساكن الخاصة بطريقة ميسّرة، وأحدث التصميمات الهندسية ومختلف المجالات المتصلة بأعمال تجارة مواد البناء والديكورات الداخلية والخارجية، إضافة الى التبريد والتهوية والتدفئة والزجاج والخشب والحجر والاسطح والمفروشات.// انتهى //13:46ت م0041