الباحة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات مهرجان محافظة قلوة، المقامة تحت شعار "قلوة ربيعها أحلى"، بحضور المحافظ عبدالله بن حمدان العويدي، وذلك بمتنزه الفرشة بالمحافظة.وتخلل الحفل المقام بهذه المناسبة كلمة لرئيس بلدية محافظة قلوة رئيس اللجان المنظمة للمهرجان المهندس عوض بن ملفي القحطاني، بيّن فيها أن المهرجان تضمن 31 فعالية ومبادرة مجتمعيه نفذت تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي على مدى ثلاثة أشهر، تحت شعار "مهرجان قلوه ربيعها أحلى"، حيث تنوعت الفعاليات بحضور فناني المسرح، والفرق الإنشادية، وفرق الأطفال، ومبادرات سباق الدراجات الهوائية بالشراكة مع نادي قلوة الرياضي ومركز التنين الذهبي الرياضي، وتكريم الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، كما تنوع مسرح البلدية بمتنزه شدا الأعلى بالفعاليات والفنون الشعبية والعروض البهلوانية والشخصيات الكرتونية وتنقلها بمتنزهات البلدية بالمحافظة.ونوه المهندس القحطاني أن الفعاليات تضمنت مشاركة عدد من الشعراء في الأمسية الشعرية المقامة بشدا الأعلى وسط حضور كبير من الزوار والأهالي، حيث استمرت البلدية والمجلس البلدي بتنفيذ المبادرات المجتمعية، مثل مبادرة اليوم المفتوح للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء، ومرافقتهم إلى ساحات الألعاب والدبابات مع تواجد فرقة أساطير الترفيهية التي نظمت المسابقات والألعاب المختلفة لهم، كما تم تقديم الهدايا والدعم المالي، حيث كان لهذه المبادرة الأثر الإيجابي في نفوس هذه الفئة الغالية من المجتمع ورسم السعادة والابتسامة على وجوههم، وتنفيذ مبادرة يوم بلا مركبات، ومبادرة "إكرام" وهي مبادرة كُرم أصدقاء البيئة عمال، وتعريف المواطنين بأهمية الدور الذي يقدمه صديق البيئة.وبين رئيس بلدية قلوة، بأن البلدية قدمت العديد من الجوائز بعد كل فعالية، تصل لستة جوائز قيمة، كما نُظمت مبادرة قلوة بارك بتجهيز موقع مجهز بعربات الفود ترك والجلسات للأسر المنتجة بالمجان خلال فترة المهرجان بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى تفعيل ممّر الفن بحلته الجديدة بعمل إنارة راقصة على كامل الممّر مع تركيب سماعات لتشغيل الشيلات والأهازيج الوطنية بشكل يومي من بعد صلاة العشاء وحتى منتصف الليل، وتفعيل فلتر سناب حيث بلغ عدد مستخدمي الفلتر خلال جميع الفعاليات ما يقارب 50 ألف نسمة بمعدل 1613 نسمة للفعالية الواحدة.ثم ألقى محافظ قلوة عبدالله العويدي كلمة رحب فيها بالحضور في قلوة التي تتميز في هذه الأيام بأجوائها الربيعية، مشيداً بالدور الفاعل للبلدية رئيساً وفريق عمل وما يقومون به من أعمال لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة الباحة، وسط متابعة من أمين المنطقة الدكتور علي السواط، مقدماً شكره لجميع القائمين على ما تم تنفيذه خلال فترة المهرجان.وشاهد الجميع عرضًا مرئيًا عما قُدم خلال فترة المهرجان.بعدها توالت فقرات الحفل من القصائد الشعرية، أوبريت بعنوان مهرجان قلوة ربيعها أحلى، بمشاركة فرقة تهامة للفنون الشعبية،وفي ختام الحفل كرّم محافظ قلوة شركاء النجاح، واللجنة المنظمة.// انتهى //13:46ت م0042