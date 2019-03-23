سانتياغو 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة سانتياغو بجمهورية تشيلي أمس، عددا من أعضاء مجلس الشيوخ التشيلي ، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشيلي عبدالله بن صالح العواد، وذلك على هامش مشاركة معاليه في المؤتمر السنوي الثامن والعشرين للمجموعة الدولية لطب الأطفال (IPEG) المنعقد في سانتياغو.واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة خلال اللقاء الدور الإنساني الكبير للمركز في شتى أنحاء العالم، حيث استطاع أن يصل إلى 44 دولة حول العالم وفي الطليعة الجمهورية اليمنية التي خصها بأغلب برامجه ومشروعاته.وأشاد عضو مجلس الشيوخ التشيلي فرانسسكو جافيير بالجهود التي تبذلها المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون الإنساني والإغاثي للدول والشعوب المتضررة في العالم، وبالأداء المهني الفاعل للمركز ورسالته الإنسانية.// انتهى //13:47ت م0043