عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 600 سلة غذائية في مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
حجة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و 400 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الملاصية والسادة الشباكية والسادة الظهر والشرافية والمغتربين التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 3,600 فرد.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.
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13:58ت م
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