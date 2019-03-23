حجة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 600 سلة غذائية، تزن 44 طنًا و 400 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في قرى السادة الملاصية والسادة الشباكية والسادة الظهر والشرافية والمغتربين التابعة لمديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة، يستفيد منها 3,600 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعًا.// انتهى //13:58ت م0045