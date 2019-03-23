الرياض 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسلمست وزارة العدل آثار إطلاقها لبوابة خدماتها الإلكترونية "ناجز" ، معلنة أن إجمالي العمليات تجاوز الـ 5 ملايين عملية للمستفيدين خلال أقل من 4 أشهر.وكشفت الأرقام الصادرة عن الوزارة أن الخدمات في البوابة تزيد شهراً بعد آخر، إذ كانت عند إطلاقها 35 خدمة، إلا أنها بلغت اليوم نحو 90 خدمة محققة ارتفاعاً قدره 100% في مدة وجيزة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسجلين في البوابة ارتفع بنسبة تقارب 1200%، إذ بلغوا أكثر من 350 ألف مسجل بعد أن كانوا لا يتجاوزون 30 ألف مستفيد مسجل في بداية الإطلاق، موضحة أن إجمالي الزيارات للبوابة منذ الإطلاق تجاوز الـ2 مليون زيارة، بمعدل يومي يقترب من الـ17 ألف زيارة.وقالت الوزارة: إن الخدمات الأكثر استخدامًا تمثلت في خدمة التحقق من الوكالات وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 800 ألف مستفيد، بالإضافة لخدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ وتقديم صحائف الدعوى وغيرها .وأوضحت الوزارة أن خدمة تقديم طلب التنفيذ تعد من الخدمات الأكثر استخداماً بعد أن بلغ إجمالي العمليات من هذا النوع نحو 300 ألف عملية، وإصدار وكالة إلكترونية للوكالات التي لا تتطلب الحضور إلى كتابات العدل بلغت نحو 120 ألف عملية، بالإضافة إلى تسجيل الوكالات للحالات التي يكون حضور المستفيد إلى كتابة العدل فيها ضرورياً وبلغت قرابة الـ130 ألف عملية، وكذلك خدمة فسخ الوكالات التي استفاد منها أكثر من 300 ألف مستفيد.كما تقوم الوزارة دوريًا بإطلاق حزمة من الخدمات التي تستهدف المستفيدين بمختلف شرائحهم مثل خدمات رخص المحامين التي أطلقت مؤخرًا ، والخدمات الإلكترونية لتحديث وإفراغ الصكوك العقارية ، وخدمة رفع مذكرة الدفاع الأولى للقضايا التجارية.وبينت الوزارة أنها تستهدف رفع الخدمات الإلكترونية بشكل مستمر ، سعياً منها للتيسير على المستفيدين وإتاحة الخدمات بكل يسر وسهولة، وحفظ وقت المستفيدين وجهدهم، بالإضافة إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز.// انتهى //15:03ت م0054