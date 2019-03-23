الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال احتفلت مدارس الظهران الأهلية بتخريج الدفعة الـ34 من طلاب المرحلة الثانوية.وأعرب رئيس المدارس خالد بن علي التركي, عن سعادته واعتزازه بهذه الرعاية التي تأتي تجسيداً وامتداداً للرعاية الكريمة التي يحظى بها التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأكد التركي أن مدارس الظهران الأهلية ملتزمة بتقديم تعليم عالي المستوى يلبي احتياجات المستقبل، وذلك بقناعة راسخة بأن الشباب السعودي المزود بالمعارف والخبرات والكفاءات العالمية هم العناصر الرئيسي لنهضة هذا الوطن وتمكينه من تحقيق رؤيته الرائدة ، رؤية 2030.15:03ت م0057