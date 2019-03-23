الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة, رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية وأمينها العام.واطلع سموّه خلال الاستقبال على أبرز إنجازات غرفة الشرقية خلال العام 2018م، كما اطلع من خلال التقرير السنوي الذي تلقى سموه نسخة منه على الأنشطة والفعاليات التي أنجزتها الغرفة في العام الماضي وعلى خطتها الاستراتيجية للعام الحالي.وأثنى سموه على الجهود المبذولة لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، مؤكداً أهمية دور قطاع الأعمال في مسارات التنمية الشاملة التي تخوضها البلاد تحت مظلة رؤية المملكة 2030م ، منوهاً بدور القطاع الخاص في دفع الاقتصاد الوطني نحو تحقيق الأهداف المنشودة.وأكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان, أن المنطقة الشرقية ثرية بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات وتحتاج إلى تفاعل الجهات ذات الصلة كافة لأجل تحقيق مكانتها التي تليق بها.من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، دعم وتوجيه سموّ نائب أمير المنطقة الشرقية للغرفة ولقطاع الأعمال بوجه عام ، مشيرا إلى أن التقرير السنوي لعام 2018م تضمن بين صفحاته المبادرات والأنشطة التي أطلقتها الغرفة خلال العام الماضي كافة التي جاءت منسجمة مع أهداف رؤية 2030 وتطلعاتها المستقبلية، وذلك باستهدافها لرعاية مصالح قطاع الأعمال وتوسيع مداركه تجاه مسارات الاقتصاد الوطني وتوعيته بالمستجدات الاقتصادية في مختلف القطاعات والعمل على تعزيز أدواره في مسيرة الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع.// انتهى //15:03ت م0058