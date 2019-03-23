نجران 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة شرورة جولاتها التفتيشية على محلات مواد البناء بالمحافظة للتأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة ابراهيم الدوسري، أن اللجنة زارت 13 محلاً ورصدت مخالفة واحدة لقرار توطين الوظائف وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، مشدداً على المؤسسات والشركات الخاصة وأصحاب الأعمال التقيد بقرارات التوطين للإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للبرنامج، وتلافي العقوبات النظامية.وأكد أن فرق التفتيش بمكتب العمل بشرورة ستواصل أعمالها الميدانية، لمتابعة تطبيق قرارات توطين الوظائف في الأنشطة المستهدفة بالتوطين وحصر الوظائف بها.// انتهى //15:12ت م0062