الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الاثنين القادم، ملتقى التدريب التقني والمهني، تحت شعار "تقني مهني أبني وطني"، الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، على مدى أربعة أيام، في مقر الإدارة بمدينة الدمام.ويستهدف الملتقى 10 آلاف شاب وشابة لتعريفهم بالفرص المتاحة لهم في التدريب التقني والمهني ، وبدور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمجتمع ، ويتضمن معرض مصاحب تشارك فيه 43 جهة تدريبية ، و10 دورات ومحاضرات وندوات تقنية وورش عمل تدريبية.وثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم, لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته للملتقى الذي يأتي انطلاقاً من توجيهات سموه حول دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة 2030، لرفع المهارات التقنية والمهنية في المملكة، من خلال التدريب التقني والمهني المتخصص، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إقامة هذا النشاط الاجتماعي ، الذي يستهدف الشباب الواعد لتأسيس مستقبل يلبي احتياجاته وطموحاته ، وكذلك تعريف المجتمع بالتدريب التقني والمهني من خلال محاضرات تعريفية وندوات وورش عمل محاضرات، ومعرض مصاحب يضم جميع الوحدات التدريبية والشراكات الاستراتيجية، والمعاهد والمراكز الأهلية وخدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة وشركاء النجاح.وأوضح أن الملتقى يهدف إلى نشر ثقافة التدريب التقني والمهني، والتعريف بالكليات الحكومية، والكليات العالمية، والشركات الاستراتيجية، والتدريب الأهلي ، وكذلك عرض برامج ومجالات التدريب التقني والمهني، و التعرف على خطوات وإجراءات القبول، وإبراز دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التدريـب المنتهي بالتوظيف ، وإيجاد حلقة وصل بين المجتمع والتدريب التقني والمهني ، إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن التدريب التقني والمهني.وأشار السلوم إلى أن الملتقى يستهدف طلاب وطالبات التعليم العام المرحلة الثانوية ، ومتدربي المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة الشرقية ، و إدارة الإرشاد والمرشدين الطلابيين بالتعليم العام ،مدراء المدارس بالتعليم العام ،ومدراء الموارد البشرية بالقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، ومشرفي الخدمات الإرشادية بوحدات المؤسسة بالمنطقة الشرقية ، وأئمة وخطباء المساجد، وأولياء الأمور، والمهتمين بالتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.// انتهى //15:30ت م0063