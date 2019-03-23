اجتماعي / "رفحاء الخيرية" تستضيف اللقاء التشاوري والتعاوني لقيادات العمل الخيري والإجتماعي
السبت 1440/7/16 هـ الموافق 2019/03/23 م واس
رفحاء 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واس
استضافت جمعية رفحاء الخيرية "وارف" بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم اللقاء التشاوري والتعاوني لقيادات العمل الخيري والإجتماعي بالمحافظة .
وضم اللقاء رؤساء مجالس إدارات? كلا من جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام وجمعية "ملاذ" الأسرية وجمعية تحفيظ القران الكريم "كرام" والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ولجنة التنمية الإجتماعية الأهلية .
وأكدت جميع الجهات المشاركة في اللقاء على أن لكل جهة الإنتفاع بمرافق وإمكانات وبرامج الجهات الأخرى كل بحدود أهدافه والتعاون في المساحات المشتركة في ما بينهم .
// انتهى //
15:30ت م
0065