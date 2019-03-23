الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية قافلة "ركايب" من مشاركين، ومنظمين، وشركاء نجاح، وذلك بعد نجاح القافلة في الوصول إلى يبرين ، بعد أن قطعت عرض الربع الخالي كاملًا خلال 22 يوم مع أكثر من 80 رحالة ، وتعد هذه القافلة الأولى من نوعها على المستوى المحلي والعالمي ، مماجذب إليها الأنظار بسبب فكرتها الريادية.وعند وصول القافلة إلى الوجهة النهائية ، استقبل أهالي منطقة يبرين وأهالي المشاركين أبناءهم المغامرون ، إلى جانب الحفل الرسمي الذي أقامه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بغرض تكريمهم والاحتفاء بهم ، وقد تخلل الاحتفال فقرات عدة تنوعت بين العرضة الشعبية، وإلقاء الشعر، واستعراض الثقافات المختلفة في الاحتفال، مثل الهاكا النيوزلندية التي استعرضها موسى تكري الرحالة النيوزلندي المشارك في "ركايب".وأشار المشرف العام على الرحلة عضو مجلس إدارة نادي الإبل فواز المحرج إلى أن هذه الرحلة جاءت بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، المشرف العام على نادي الإبل - حفظه الله - حيث دعمها دعما كبيرا ، كما جاءت بمتابعة من قبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين ، لافتا إلى أن العمل يجري على عدد من الأعمال الإعلامية الوثائقية لهذه الرحلة.الجدير بالذكر أن هذه الرحلة قد تم توثيقها على شكل أفلام قصيرة وقصص مختلفة قام المغامرون بمشاركتها، وعيشها في ذات اللحظة، وقد بثت على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تغطيتها على وسائل الإعلام كذلك.// انتهى //15:36ت م0066