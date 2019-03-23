القطيف 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالدمام، مساء أمس، فعالية اليوم العالمي للخدمة الإجتماعية تحت عنوان ( تعزيز أهمية العلاقات الإنسانية)، بحضور مديرة المركز عائشة بنت علي المزيد، وتنسيق شعبة الخدمات الاجتماعية وقسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك بمجمع سيتي مول القطيف.وأوضحت مديرة المركز، أن الفعالية تأتي في إطار تعريف المجتمع بالخدمات الاجتماعية في المركز والدور البارز الذي يقوم به القسم في مجال تقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ودوره في إحداث التغيير اللازم للحالات للاستفادة بكافة قدراتهم وإعادة تكيفهم مع المجتمع ، ولإيضاح دور عدد من فروع الوزارة في هذا المجال.من جانبه، أشاد المشرف التربوي بوحدة الخدمات الإرشادية التابعة لمكتب تعليم محافظة القطيف صلاح بن محمد آل مطر، بهذه الفعالية لمركز التأهيل الشامل للأناث بالدمام ودعوتهم للمشاركة والتعريف بخدماتها، وفتح المجال للمشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التي تعود بالفائدة على نهضة وطننا الغالي وخدمة مواطنيه.وتضمنت الفعالية، التي تهدف الى تعريف المجتمع بالأخصائي الاجتماعي وأدواره في مختلف المجالات وطرق الاستفادة من هذه الخدمات المقدمة للأفراد من الدوائر الحكومية والأهلية والتطوعية وللإحتفاء بإنجازات هذه المهنة، أركان توعوية تثقيفية تبرز دور الأخصائي الإجتماعي لخدمة المستفيدين في مختلف القطاعات، كما القى مدير مركز زهور المستقبل التابع لجمعية تاروت الخيرية شفيق آل سيف محاضرة بعنوان ( دور الأسرة والمجتمع في تنمية ذوي الإحتياجات الخاصة ).وفي ختام الفعالية قدمت مديرة المركز عائشة المزيد شهادات الشكر والتقدير لكافة إدارات الجهات المشاركة والمشاركين بالفعالية لدورهم البارز في إنجاحها.وشارك في الفعالية مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة للإناث بالدمام، وحدة الحماية الاجتماعية بالدمام، وحدة الخدمات الإرشادية بمكتب التعليم بمحافظة القطيف، وعدد من المدارس التابعة لمكتب الإشراف التربوي بالقطيف ( بنات)، مستشفى المواساة بالقطيف، فريق في الخدمة التطوعي المشارك بأركان ترفيهية للأطفال .// انتهى//15:39ت م0067