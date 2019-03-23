محايل 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسأطلق وكيل محافظة المجاردة ثامر بن نايف المرزوقي في حديقة التعاون أمس, المسيرة النسائية الأولى لهايكنج السعودية بالتعاون مع بلدية محافظة المجاردة تحت شعار "معاً نمشي بصحة".وشارك في الهايكنج النسائي الذي تبلغ مسافته 2 كيلومتر، أكثر من 120 امرأة من داخل المحافظة ، ويهدف إلى تثقيف المجتمع برياضة المشي وأهميته للمحافظة على الصحة العامة والاستفادة من المرافق العامة التي هيئتها القيادة الرشيدة لراحة المجتمع.وأوضحت المشرفة على فريق الهايكنج السعودي النسائي بمحافظة المجاردة شريفة الشهري، أن الفعالية تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، مشيدة بما حظيت به الفعالية من اهتمام وحضور كثيف من رواد المهرجان، معبرةً عن شكرها للقطاعات الحكومية والأمنية التي أسهمت في تنظيم هذه الفعالية وتوفير الخدمات اللوجستية لإنجاحها.// انتهى //15:39ت م0068