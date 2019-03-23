القاهرة 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة "ديفيد بيزلي"، الذي يزور مصر حاليًا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له بأن الرئيس السيسي والمسؤول الأممي بحثا خلال اللقاء سُبل تعزيز الشراكة بين مصر وبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة واستعرضا أنشطة البرنامج المختلفة في مصر.// انتهى //15:57ت م0069