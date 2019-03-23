تبوك 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستنظم جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك غداً، بالتعاون مع مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية دورة تدريبية بعنوان "القيادة التربوية" ، وذلك على مسرح جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك.وأوضحت الجمعية أن هذه الدورة تأتي ضمن حزمة من الدورات المجانية التي تنظمها الجمعية وتستهدف النساء، وتهدف إلى كسب المهارات وتنمية القدرات التي تفيد المشاركات علمياً وعملياً في مختلف المجالات.وأشارت الجمعية إلى أن الدورة التي تقدمها المدربة فضيلة العنزي تشتمل على عدة محاور منها (أهمية القيادة, ومهارات وسمات القيادة الناجحة بالإضافة إلى تعريف المتدربة بأنماط القيادة التربوية).// انتهى //16:07ت م0071