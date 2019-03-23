الدمام 16 رجب 1440 هـ الموافق 23 مارس 2019 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مساء غدٍ، بمنسوبيها الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد "رحمه الله" لتعزيز القيم في دورتها الثانية للعام الدراسي 1438/ 1439هـ ، وذلك بفندق الكبينسكي العثمان بالدمام.ونوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بالدور الحيوي الذي تؤديه جائزة الشيخ عبدالله فؤاد لتعزيز القيم -رحمه الله-، مستشهداً بما حققته الجائزة في دورتها السابقة التي أحدثت حراكاً ملموساً في الميدان التربوي الأمر الذي يحتم للوقوف على فرص التحسين للجائزة لتنعكس إيجاباً على تميزها في دورتها الثالثة لاسيما وأن تعليم الشرقية يبحث عن الجودة والتميز المستدام للجائزة وتحقيق جودة التعليم في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030.وأكد الدكتور الشلعان، أن الميدان التعليمي والتربوي يعد البيئة المحققة والمعززة للقيم التي نسعى لتحقيقها في أبناء هذا الوطن المعطاء، الذي يحظى دائماً بدعم وافر ومتواصل من قبل الحكومة الرشيدة -أيدها الله-، مشيراً إلى أن الميدان التعليمي والتربوي في المنطقة الشرقية يحظى باهتمام ودعم متواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنقطة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.من جانبه بين فيصل عبدالله فؤاد الى أن جائزة الشيخ عبدالله فؤاد للإبداع والتميز جاءت إيماناً منه -رحمه الله- على الاهتمام بالعلم وتشجيع الباحثين على تقديم الدراسات العلمية في مجال تعزيز القيم، وتطوير المشاريع والبرامج الهادفة والمعززة للقيم المعلنة للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية والمتمثلة في المواطنة والإتقان والعدل والعمل بروح الفريق والتنمية الذاتية والمسؤولية الاجتماعية، متطلعاً ان تتبوأ الجائزة مكانة متقدمة في خارطة الجوائز الهادفة والمنتشرة في المملكة .// انتهى //16:16ت م0072